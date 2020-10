Bartosz Bednorz znowu błysnął w lidze rosyjskiej. Polski przyjmujący był najlepiej punktującym Zenitu Kazań w wygranym 3:0 meczu z Neftjanik Orenburg. W lidze włoskiej z kolei wyśmienicie prezentował się Wilfredo Leon, a jego Sir Safety Conad Perugia pokonała NBV Werona.

Minęło około dwóch miesięcy odkąd Bednorz przeniósł się z Włoch do Rosji i jak widać, czas ten był wystarczający, by Polak poczuł się w nowej lidze jak ryba w wodzie. Od początku sezonu prezentuje się wyśmienicie siejąc coraz większe spustoszenie wśród rywali. W meczu z Neftjanikiem Orenburg był wyróżniającą się postacią. Zdobył aż 15 punktów i zanotował 58 procent skuteczności w ataku. Najgroźniejszy był jednak w elemencie zagrywki. Już w pierwszej partii popisał się trzema asami serwisowymi w jednym ustawieniu.

Gigant z Kazania potrzebował zaledwie 69 minut, by rozprawić się z niżej notowanym rywalem. Aktualnie podopieczni Władimira Alekny plasują się na pozycij wicelidera rozgrywek Superligi.



Bez starty seta rozprawili się z NBV Werona podopieczni Vitala Heynena. Wilfredo Leon był najjaśniejszym punktem swojego zespołu. Reprezentant Polski zdobył aż 20 punktów, z czego 17 atakiem, 1 blokiem i 2 zagrywką.

Porażkę zanotował z kolei Wojciech Włodarczyk. Jego Kioene Padwa przegrała z Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 1:3. Polak był jednym ze skuteczniejszych zawodników swojej drużyny. Dopisał do jej konta aż 13 oczek, lecz to nie wystarczyło, by pokonać przyjezdnych.

Weekend był udany dla polskich siatkarek występujących na Półwyspie Apenińskim. Imoco Volley Conegliano Joanny Wołosz wygrało pewnie 3:0 z Bancą Valsabbiną Millenium Brescia, a Savino del Bene Scandicci Magdaleny Stysiak pokonało Il Bosonte Firenze 3:0. Polka zdobyła w tym meczu 13 punktów notując 45 procent skuteczności w ataku.

