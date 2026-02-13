Bartosz Kurek wyjechał z Polski, teraz taka wiadomość. Chodzi o przyszłość siatkarza

Bartosz Kurek po roku spędzonym w Polsce ponownie wyjechał z kraju, podpisując kontrakt z Tokyo Great Bears. I chociaż sezon ligi japońskiej trwa w najlepsze, to kapitan "Biało-Czerwonych" jest już coraz bliżej podjęcia decyzji ws. swojej przyszłości. Z doniesień TVP Sport wynika, że można już z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, gdzie w kolejnym sezonie zagra utytułowany atakujący.

Siatkarz w białej koszulce z numerem 6 oraz napisem Polska, z zaciśniętymi pięściami i wyrazem radości na twarzy, na boisku w trakcie meczu, w tle widownia i siatka.
Bartosz Kurek jest kapitanem reprezentacji PolskiIwańczuk/Sport/ReporterEast News

Bartosz Kurek po czterech latach spędzonych w Wolf Dogs Nagoya postanowił wrócić do kraju, a konkretnie do Kędzierzyna-Koźla. Atakujący rozegrał sezon dla ZAKSY, ale po zakończeniu rozgrywek 2024/2025 postanowił, że ponownie poszuka wyzwań za granicą. Wrócił do Japonii i związał się z Tokyo Great Bears.

"Witam fanów Tokyo Great Bears, jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany dołączeniem do drużyny na sezon 2025/2026 i powrotem do ligi japońskiej. Mam nadzieję, że moja etyka pracy, poświęcenie i doświadczenie pomogą drużynie rozwijać się i konkurować z najlepszymi zespołami w Japonii" - mówił tuż po ogłoszeniu transferu.

Bartosz Kurek najskuteczniejszym siatkarzem drużyny. Co z jego przyszłością?

Drużyna Polaka obecnie zajmuje szóste miejsce w dziesięciozespołowej stawce, siatkarze Tokyo Great Bears wygrali 11 spotkań, a 13-krotnie schodzili z parkietu pokonani. Kurek jest najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny, z 364 punktami na koncie zajmuje 12. miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących siatkarzy rozgrywek.

    Sezon w Japonii, gdzie mecze rozgrywane są w weekendy, trwa w najlepsze, zawodnicy Tokyo Great Bears do ostatniego spotkania fazy zasadniczej przystąpią 18 kwietnia. Nie oznacza to, że nie trwają już dyskusje nad przyszłością konkretnych siatkarzy, w tym Bartosza Kurka.

    Nowe informacje w tej sprawie przekazała Sara Kalisz z TVP Sport, która nieoficjalnie ustaliła, że polski atakujący jest coraz bliżej przedłużenia kontraktu.

    "Dwa niezależne od siebie źródła potwierdziły nam, że wysoce prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Bartosz Kurek zostanie w Tokyo Great Bears również na sezon 2026/2027. Na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać, ponieważ ponoć nie jest to jedyna jego opcja" - poinformowała.

    Z klubem z Tokio, a dokładnie z Tokyo Sunbeams, związana jest także żona siatkarza, Anna. Zawodniczka jednak obecnie pauzuje, ponieważ przeszła zabieg kolana.

