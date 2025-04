Bartosz Kurek przyjechał i pogrążył rywali. Gorzkie pożegnanie z własnymi kibicami

Obie drużyny do przedostatniego spotkania w sezonie przystąpiły w niepełnych składach. Po stronie gospodarzy w pełni sił nadal nie był Bartosz Bednorz, a do tego w podstawowym składzie zabrakło Stephena Boyera. Francuz zdobył 39 punktów w poprzednim meczu z ZAKS-ą, ale tym razem zastąpił go Jakub Bucki. Z kolei kędzierzynianie nie mogli skorzystać z pomocy Igora Grobelnego, który miał problem z nogą.