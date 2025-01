Bartosz Kurek przechodzi sam siebie. Wielki wyczyn kapitana reprezentacji Polski

ZAKSA Kędzierzyn -Koźle w ostatnich tygodniach musiała radzić sobie z potężnymi osłabieniami . W poprzedniej kolejce, w prestiżowej rywalizacji z PGE GiEK Skrą Bełchatów, trener Andrea Giani miał do dyspozycji tylko 10 zawodników. Przed spotkaniem ze Ślepskiem Malow Suwałki sytuacja była lepsza, bo do gry wrócili Maciej Nowowsiak i Andreas Takvam.

Obaj w tym sezonie zazwyczaj są jednak rezerwowymi. A ZAKSA bez nich w wyjściowej szóstce w pierwszym secie miała problemy z drużyną gości. Ekipa z Suwałk także przyjechała do Kędzierzyna-Koźla osłabiona, i to brakiem dwóch ważnych zawodników - przyjmującego Henrique Honorato oraz środkowego Quentina Jouffroya . Nie czuła jednak respektu wobec utytułowanych rywali, a po autowym ataku Bartosza Kurka ZAKSA szybko musiała odrabiać trzypunktową stratę.