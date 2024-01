Bartosz Kurek przez problemy zdrowotne stracił część sezonu reprezentacyjnego. Zabrakło go w meczach strefy medalowej Ligi Narodów, nie zagrał także w kluczowych spotkaniach mistrzostw Europy. Na turniej kwalifikacyjny do igrzysk w ogóle nie pojechał, a w kadrze zastąpił go Bartłomiej Bołądź. Kapitan "Biało-Czerwonych" skupił się z kolei na rehabilitacji i powrocie do zdrowia, by trafić z formą na start rozgrywek ligowych w Japonii.