Bartosz Kurek opuścił mecz, niepokojące doniesienia. Media: Wiadomo, co ze zdrowiem siatkarza

Bartosz Kurek prawdopodobnie w kolejnym sezonie zagra w PlusLidze, ale jeszcze do końca bieżących rozgrywek w Azji będziemy oglądali go w barwach Wolfdogs Nagoya. Kapitan reprezentacji Polski jest gwiazdą japońskiego zespołu i jego pewnym punktem, przez co jego absencja w sobotnim meczu JT Thunders była dużym zaskoczeniem. Jak się okazuje, siatkarza zabrakło w składzie, ponieważ ma drobne problemy zdrowotne.