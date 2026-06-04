Bartosz Kurek ogłasza ws. kariery. A jednak. Ujawnił to na antenie. "Wracam"

2007 rok - wtedy Bartosz Kurek zadebiutował w siatkarskiej reprezentacji Polski. Reszta to już piękna historia. Z kadrą "Biało-Czerwonych" sięgał po dwa złote medale mistrzostw Europy (2009, 2023), tyle samo najcenniejszych krążków Ligi Narodów (2012, 2023) złoty i srebrny medal mistrzostw świata oraz wicemistrzostwo olimpijskie.

Jego klubowa kariera również jest niczego sobie. Przez lata reprezentował barwy aż kilkunastu zespołów, takich jak PGE Skra Bełchatów, Asseco Resovia Rzeszów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), włoskich Cucine Lube Macerata, Vero Volley Monza oraz japońskich(Wolf Dogs Nagoya, Tokyo Great Bears.

Bartosz Kurek ujawnia ws. przyszłości

Po ostatnim sezonie pożegnał się z Tokyo Great Bears. "Tokyo, dziękuję. To był wyjątkowy sezon. Pełen emocji, nowych doświadczeń, walki do samego końca i ludzi, których długo nie zapomnę. Nie zakończył się takim wynikiem jakbyśmy chcieli ale może to dobrze bo motywacji do poprawy nam na pewno nie zabraknie" - pisał na Instagramie, przez co jego klubowa przyszłość stała pod znakiem zapytania.

Obecnie 37-latek znalazł trochę czasu na aktywność w mediach. W czwartkowy poranek pojawił się w programie Dzień Dobry TVN. Na samym początku rozmowy ujawnił, że mimo dosyć tajemniczego postu sprzed trzech tygodni będzie kontynuował karierę w ekipie z Tokio. - Wracam do Tokyo w przyszłym sezonie. Spróbujemy ten klub podciągnąć gdzieś wyżej, niż jest w tym momencie. Taki mam cel - ogłosił.

W pewnym momencie został zapytany o wspomniane już igrzyska olimpijskie w Paryżu, podczas których Polacy wywalczyli srebrny medal.

I w tym momencie Kurek zdobył się na szczere wyznanie. - Nie czuję się spełnionym siatkarzem. To złoto to byłoby coś najpiękniejszego - powiedział. Przypomnijmy, w finale reprezentacja Polski przegrała z Francją 0:3 (19:25, 20:25, 23:25).

- Ten medal, który ja mam w domu jest mój, ale on jest mój tylko w cząstce. Żeby być tam, nasza cała dwunastka naprawdę wspinała się na barkach poprzedniej generacji, która powoli to budowała, rozpoczynała "boom" na siatkówkę, która potem doprowadziła polską siatkówkę do miejsca, w którym jesteśmy my. Dużą część tego medalu jestem w stanie oddać moim kolegom, którzy nie mieli tego szczęścia. Zawsze staram się do podkreślać. 12 ludzi wyszło na parkiet w Paryżu, ale medal należy się całemu środowisku - dodał.

- Mówię o pokoleniu 2006 i mówię o zawodnikach, takich jak Adam Kurek, który grał w latach 90. - uzupełnił.

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

Bartosz Kurek jest kapitanem reprezentacji Polski Iwańczuk/Sport/Reporter East News

Bartosz Kurek SHERWIN VARDELEON AFP





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