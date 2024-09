Bartosz Kurek odmówił, a tu taki zwrot. Wielki rywal przyjął ofertę

Azja w ostatnich latach staje się coraz popularniejszym kierunkiem wśród siatkarzy ze światowej czołówki. Prym w sprowadzaniu do siebie gwiazd wiodą Japończycy, którzy w dodatku przed obecnym sezonem zwiększyli limity obcokrajowców . W tamtejszej lidze w najbliższym sezonie będą występować między innymi Aleksander Śliwka i Maciej Muzaj . Zagraniczni siatkarze występują też m.in. w Chinach, gdzie nie tak dawno grał Bartosz Bednorz , a ostatnio także Michał Kubiak .

Kolejnym azjatyckim kierunkiem dla gwiazd siatkówki stała się Indonezja - przynajmniej na chwilę. Jakarta Bhayangkara Presisi ogłosiła bowiem skład na rozpoczynające się 8 września Klubowe Mistrzostwa Azji. W tym turnieju pomogą jej Earvin Ngapeth oraz Jean Patry - dwaj mistrzowie olimpijscy z Tokio i Paryża , jedni z najlepszych siatkarzy ostatniego turnieju we Francji.

Earvin Ngapeth i Jean Patry zagrają w Azji. Bartosza Kurka tam nie będzie

Ngapeth został nawet wybrany MVP zawodów w Paryżu. W ostatnim sezonie dał się we znaki reprezentacji Polski . Jego wejście w półfinale Ligi Narodów w Łodzi pomogło Francuzom przełamać "Biało-Czerwonych", przyjmujący dobrze spisywał się też w wygranym przez jego drużynę finale w Paryżu. Pozostawał jednak bez klubu i przekonywał, że czeka na "ofertę marzeń".

"Przez 10 lat, a może i dłużej, wszyscy we mnie wątpili. W ostatnich latach często czytałem, że Ngapeth się skończył. Tak im się podobało pisanie takich rzeczy. Nie fatygujcie się teraz pisaniem o klubie, w którym zagram w kolejnym sezonie. Albo przyjdą do mnie z najlepszą ofertą w historii, albo przedłużamy wakacje z panią Ngapeth " - pisał na Instagramie francuski gwiazdor.

Wygląda więc na to, że doczekał się satysfakcjonującej oferty. Na podobną skusił się Patry, atakujący, który ostatni sezon spędził w Jastrzębskim Węglu . Później związał się z Galatasaray Stambuł, ale na progu sezonu znajdzie czas na występy w Azji. Mistrzostwa odbędą się w irańskim mieście Jazd i potrwają do 15 września. Można spodziewać się, że również wtedy skończy się przygoda obu francuskich mistrzów z indonezyjską siatkówką.