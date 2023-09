Bartosz Kurek ma się czego obawiać. Były trener Polaków wskazał lepszego

Wyróżniłbym Norberta Hubera i Tomasza Fornala. Drugiego z nich uważam nawet za bardziej kompletnego gracza od Bartosza Kurka. Tomek to niesamowity talent i jestem pewny, że jego czas nadejdzie. Fornal jest najbardziej wszechstronnym zawodnikiem, jakiego znam. Pamiętam, jak raz na treningu ustawiłem go na rozegraniu. Choć jest przyjmującym, to poradził sobie tak świetnie, że jego drużyna wygrała wtedy gierkę treningową

~ dodał 54-latek.