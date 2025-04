Bartosz Kurek już wie, gdzie zagra. Jego nazwisko nagle zniknęło

Bartosz Kurek chciał sporych pieniędzy

Jak twierdził, rocznie na wypłaty dla wicemistrza olimpijskiego z Paryża trzeba by było wydać aż 3 miliony złotych , co w polskiej siatkówce jest bardzo dużą sumą. Na podobnym poziomie są zarobki Wilfredo Leona grającego w Bogdance LUK Lublin.

Gdzie zagra Bartosz Kurek? On już wie

Jaki kierunek ostatecznie wybierze Bartosz Kurek? W Polsce mówi się o dwóch możliwościach - grze w Olsztynie lub w Nysie. Wiadomo jednak, że dla obu klubów wydatek finansowy w postaci sprowadzenia do gry atakującego na takim poziomie mógłby okazać się miażdżący. Dla Nysy byłby to tym większy problem, że zaliczyła spadek do niższej klasy rozgrywek.

Wspominano również o Japonii, która ma w przyszłym sezonie otworzyć się bardziej na obcokrajowców według medialnych doniesień. Dla Kurka byłby to "powrót do domu". Tymczasem wiadomo już, że atakujący podjął decyzję. Na liście menadżerskiej, gdzie dotąd przy jego nazwisku widniał komentarz "dostępny", takiej informacji już nie ma, co oznacza, że siatkarz jest już najpewniej dogadany z jakimś klubem. Póki co trzeba jednak czekać na kolejne doniesienia.