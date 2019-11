Włoska Serie A siatkarzy jest uważana za najsilniejszą na świecie. Tym bardziej cieszy, że czołowe role odgrywają w niej reprezentanci Polski. Po pięciu kolejkach liderem klasyfikacji najlepiej punktujących jest Bartosz Kurek, a tuż za nim plasuje się Wilfredo Leon.

Kurek wraca do wysokiej formy po kontuzji przez którą stracił niemal cały sezon reprezentacyjny. Bohater ubiegłorocznego mundialu odzyskuje blask we włoskim zespole Vero Volley Monza. 31-letni atakujący poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa w starciu z Consar Ravenna 3:1 w 5. kolejce. Kurek w tym spotkaniu zdobył aż 29 punktów i został wybrany najlepszym graczem meczu.



W jego ślady poszedł Wilfredo Leon, który również dostał nagrodę MVP. Reprezentant Polski był bohaterem wyjazdowego meczu Sir Safety Perugia z Kioene Padwa. Wicemistrzowie Włoch nie zachwycili, ale wygrali 3:1. Duża w tym zasługa właśnie Leona, który zakończył spotkanie z dorobkiem 23 "oczek". Być może pochodzący z Kuby siatkarz uratował posadę Vitala Heynena. Z postawy Sir Safety nie jest bowiem zadowolony prezes klubu Gino Sirci.



Po pięciu kolejkach Kurek i Leon zajmują dwa pierwsze miejsca w prestiżowej klasyfikacji najlepiej punktujących zawodników. Atakujący Vero Volley zgromadził do tej pory 119 "oczek", co daje średnią 5,95 na set. Leon ma 16 punktów mniej od Kurka (średnia 4,48). Podium uzupełnia Francuz Stephen Boyer z Calzedonia Werona (90 pkt).



Leon jest również w czołówce najlepiej serwujących. Reprezentant Polski plasuje się na trzecim miejscu z 12. asami na koncie. Liderem tego zestawienia jest Amerykanin Matthew Anderson z Leo Shoes Modena (14 asów).

RK