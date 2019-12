W 10. kolejce włoskiej Serie A siatkarzy doszło do "polskiego" meczu. Naprzeciw siebie stanęli Bartosz Kurek i Bartosz Bednorz. Lepszy okazał się drugi z wymienionych. Jego Leo Shoes Modena wygrała z Vero Volley Monza 3:1 (25:15, 25:15, 24:26, 25:22).

Pierwsze dwa sety toczyły się pod dyktando siatkarzy z Modeny. Kurek i spółka obudzili się w trzeciej partii, choć nic nie wskazywało na to, że tak właśnie się stanie. Gospodarze przegrywali już 10:16, a mimo to wygrali na przewagi 26:24. W czwartym secie podopieczni Fabio Solego długo prowadzili i wydawało się, że doprowadzą do tie-breaka. Końcówka należała jednak do przyjezdnych, którzy wygrali 25:22 i cały mecz 3:1.



Kolejne znakomite spotkanie w barwach Modeny rozegrał Bednorz. 25-letni przyjmujący zdobył aż 20 punktów i był to najlepszy wynik w zespole. Reprezentant Polski 13 "oczek" uzyskał atakiem, 4 blokiem i trzy zagrywką. W ataku miał 68-procentową skuteczność (na 19 prób skończył 13). Bednorz zostawił w tyle takie gwiazdy jak Ivan Zaytsev (17 pkt) czy Matthew Anderson (14 pkt).



W porównaniu z Bednorzem blado wypadł Kurek. Bohater ubiegłorocznego mundialu zakończył spotkanie z dorobkiem 16 pkt i miał tylko 36 procent skuteczności w ataku. O jedno "oczko" więcej od Kurka zdobył Czech Donovan Dżavoronok.



W niedzielę doszło również do spotkania potęg Serie A. W meczu rozegranym awansem z 13. kolejki Sir Safety Perugia wygrała na wyjeździe z Itasem Trentino 3:1 (25:21, 20:25, 25:19, 25:23). Jednym z bohaterów zespołu prowadzonego przez Vitala Heynena był oczywiście Wilfredo Leon. Gwiazdor reprezentacji Polski zakończył spotkanie z dorobkiem 23 punktów (19 atakiem, 3 zagrywką, 1 blokiem). Lepszy od Leona okazał się jednak Aleksandar Atanasijević (26 pkt).

W tabeli z kompletem zwycięstw prowadzi Cucine Lube Civitanova (29 pkt). Na drugie miejsce awansowała Perugia, która traci do lidera cztery "oczka". Modena jest trzecia (24 pkt).

RK