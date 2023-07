Bartman znów uderza. "Leon nigdy nie powinien grać dla Polski". Podał powód

- Nie wiem, czy wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że jako jedyny nie śpiewał naszego hymnu. Na pewno hymn kubański by zaśpiewał, a polskiego nie śpiewa . To tak podsumowując, dlaczego nie akceptuję tego, że Leon gra w reprezentacji Polski - powiedział wówczas były siatkarz.

Bartman nie chce Leona w reprezentacji Polski. Podał konkretny powód

Bartman wtedy negatywnie wypowiadał się również o samej grze Leona, jednak to słowa na temat jego przynależności do reprezentacji Polski odbiły się najszerszym echem . Sportowiec tłumaczy, że w swojej wypowiedzi nie kierował się żadną ksenofobią, a jedynie zasadami, które funkcjonują... np. w piłce nożnej.

Dla mnie cały temat Leona zaczyna i kończy się na tym, że on już w jednej reprezentacji występował. (...) W piłkarskich przepisach jest tak, że jak zawodnik w jednej reprezentacji wystąpił, już nie ma prawa wystąpić w innej. W sporcie zawodowym to powinno być naturalne. To jest jedyny powód, dla którego uważam, że on w reprezentacji Polski nie powinien grać

- To, że nie śpiewa hymnu? Ok, pozwoliłem sobie na taki uszczypliwy komentarz, który dziś wydaje mi się nie na miejscu, ale to nie ma żadnego związku z tym, że Wilfredo jest innej etniczności. Niektórzy ludzie mi to zarzucają, a to jest poniżej pasa - dodał Bartman.