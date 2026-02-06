Bartman pokłócił się z gwiazdorem, teraz padł temat zgody. Mocne słowa

Bez dwóch zdań Zbigniew Bartman, to jedna z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych postaci w świecie siatkówki. 38-latek w trakcie swojej kariery zdobył m.in. mistrzostwo Polski czy srebro klubowych mistrzostw świata. Do tego dołożył złoto mistrzostw Europy czy Ligi Światowej w barwach narodowych.

Jego przygoda w kadrze zakończyła się jednak stosunkowo szybko, bowiem w 2013 roku. Jedną z przyczyn był otwarty konflikt z Michałem Kubiakiem. Ci dzielili ze sobą parkiet przez kilka lat i byli dobrymi znajomymi. Mimo to w pewnym momencie doszło do zmiany. Wszystko zaczęło się w 2011 roku, a do eskalacji doszło dwa lata później. Podczas zgrupowania w Spale doszło do mocnej wymiany zdań, co na zawsze zmieniło ich relację.

Od tamtego czasu obaj ze sobą nie rozmawiają. Temat ich relacji powrócił przy okazji podcastu "W cieniu sportu", którego gościem był właśnie Bartman. Ten zapytany, czy dojdzie do porozumienia pozostawia sytuację bez wątpliwości.

- Czy ja się pogodzę z Kubiakiem? Ja na co dzień zapominam o istnieniu tego człowieka. On ma swój, ja mam swój i nie wiem, czy jest potrzeba łączyć te światy. Czas na pewno leczy rany, ale tu też dochodzimy do wątku "wypisania" się - powiedział.

Bartman jasno. "Ja już grać nie będę"

Co więcej, tłumaczy, że o swojej karierze nie przypomina mu praktycznie nic, poza czasowymi bólami. Jego zdaniem, wiele osób nie potrafi się pogodzić z zakończeniem grania i zostawić tego rozdziału za sobą.

- Wiele osób nie potrafi zostawić tej kariery za sobą. Ja już grałem w siatkówkę. Ja już w siatkówkę grać nie będę. Mnie o graniu w siatkówkę już nie przypomina nic. Poza czasami bolącym kolanem czy plecami - uzupełnił.

Od 2013 roku Bartman przestał otrzymywać powołania, natomiast Michał Kubiak przez lata był kapitanem reprezentacji i zdobył m.in. mistrzostwo świata w 2018 roku, a aktualnie siatkarz jest zawodnikiem chińskiego Shanghai Bright.

Zbigniew Bartman Piotr Matusewicz East News

Michał Kubiak przez ponad dekadę występował w reprezentacji Polski Janek Skarżyński AFP

Michał Kubiak ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News