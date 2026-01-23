Aż zawrzało po tym, co zrobił Włoch. Już zapowiedział powtórkę

Finał TAURON Pucharu Polski wprawdzie odbył się 11 stycznia, ale wciąż jest szeroko komentowany, ponieważ w Krakowie doszło do niecodziennych scen. Asseco Resovia Rzeszów, która wcześniej w półfinale rozbiła PGE Projekt Warszawa, w kluczowej potyczce stanowiła tło dla świetnie dysponowanej Bogdanki LUK Lublin. Drużyna z Podkarpacia zagrała bardzo źle, fala krytyki spadła m.in. na Pawła Zatorskiego.

"Dlaczego Zatorski dotrwał do końca tego meczu? Ja bym nawet sfingował kontuzję, zmieniłbym libero. To była najgorsza wersja Pawła Zatorskiego. Nie przypominam sobie go tak źle grającego" - grzmiał w rozmowie z #VolleyTime komentator Polsatu Sport Wojciech Drzyzga. "To nie jest obwinianie zawodnika, tylko tak grał, miał taki mecz, że był do zmiany. Nie został zmieniony, Botti popełnił błąd" - dodawał.

Massimo Botti zaryzykował. I zapowiada powtórkę

Problem w tym, że Zatorski nie mógł być zmieniony. Wprawdzie w Resovii jest aż trzech libero, poza wicemistrzem olimpijskim z Paryża Massimo Botti ma do dyspozycji jeszcze Michała Poterę i Erika Shojiego, ale desygnował ich do meczu w roli przyjmujących, rezerwowym libero został z kolei nominalny środkowy Beau Graham.

Tym ruchem włoski trener związał sobie ręce, nie miał kim zastąpić fatalnie grającego Zatorskiego. Po niemal dwóch tygodniach od bolesnej porażki odniósł się do tego faktu w rozmowie z plusliga.pl.

"Za każdym razem, gdy podejmuję decyzje o składzie, robię to dla dobra drużyny. Zastosowałem ten wariant w ćwierćfinale w Zawierciu i jakoś wtedy nikt o tym nie mówił negatywnie. W rzeczywistości chcę wykorzystać cały skład, ale zależy to od naszych przeciwników" - zaczął tłumaczyć Botti. A po chwili dał do zrozumienia, że zamierza podejmować ryzyko także w przyszłości.

Stosowałem ten system w przeszłości i zamierzam to też robić w przyszłości, ale w zależności od przeciwnika i w zależności od sytuacji. Oczywistym dla mnie jest też to, że kiedy się przegrywa, to pojawiają się pewne zarzuty

Okazja do rewanżu na Bogdance nadejdzie w niedzielę 1 lutego, wtedy to Resovia podejmie mistrzów Polski przed własną publicznością. Botti nie ukrywa, że jego zespół już myśli o zbliżającym się wyzwaniu. "Bogdanka jest bez wątpienia najsilniejszą drużyną w PlusLidze. Jest aktualnym mistrzem Polski, który wciąż najwięcej wygrywa, więc wszyscy muszą skupić się na tym zespole" - przyznał.

Massimo Botti w tym sezonie prowadzi Asseco Resovię Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Massimo Botti z trofeum za mistrzostwo Polski, 10.05.2025 r. Michał Janek/REPORTER East News

Yacine Louati w meczu Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP Darek Delmanowicz PAP

Akaa Volley - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu Polsat Sport