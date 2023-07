Wszyscy moi koledzy z boiska podkreślali wysoki poziom gry naszej męskiej reprezentacji. Jak to się mówi, ręce same składały się do oklasków

Do triumfu reprezentacji Polski przyczynił się m.in. Tomasz Fornal , który mógł jednak odczuwać pewnego rodzaju niedosyt związany z liczbą minut spędzonych na boisku. "Trener nie dał mi tyle możliwości, co w tamtym roku, ale cieszę się, że mogłem cokolwiek pomóc. Widać, że ta szeroka ławka i szeroki skład dają odzwierciedlenie w wynikach" - mówił siatkarz przed kamerą Polsatu Sport. " Wygraliśmy, by byliśmy drużyną " - podsumowywał.

Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek są parą? Wytropiono tajemnicze "sygnały"

Są nawet " dowody ". Oboje obserwują się na Instagramie, lajkują swoje zdjęcia, a przede wszystkim bywają w tych samych miejscach o tym samym czasie, co ma nie być przypadkiem. Poza tym zauważono, że sportowiec zachęcał do oglądania meczów Ligi Narodów zdjęciem wykonanym rzekomo w domu Gaczorek .

"Hej! Zapraszam Was do kibicowania Reprezentacji Polski i oglądania Ligi Narodów w Polsat Box Go! Oczywiście ja też wpadnę" - oświadczył we wpisie, który opatrzył wspomnianą fotografią.