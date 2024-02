Krążą również plotki, jakoby Bartosz Bednorz i Łukasz Kaczmarek szykowali się do odejścia z ZAKSY, a nawet, że mieliby już podpisać kontrakty z nowymi klubami. Według spekulacji pierwszy z nich ma dołączyć do Asseco Resovii Rzeszów , a drugi wzmocni Jastrzębski Węgiel . Nie jest to jednak nic oficjalnego, choć budzi duże emocje. O niektórych brutalnych zarzutach wypowiedział się Bednorz. Zaapelował o nieco rozwagi.

Fajnie, jakbyśmy nie zapominali o tym, co siatkarze tego klubu zrobili dla tego klubu. Ile sukcesów osiągnęli, ile serca w to wszystko włożyli. Czasami dochodzą do mnie słuchy, co ludzie mówią. Ja wiem, że każdy ma prawo głosu, ale pomyślcie, że my też jesteśmy ludźmi. Nie jesteśmy maszynami. Też mamy uczucia i emocje

