Awans na igrzyska na wyciągnięcie ręki. Rywal zmieciony z boiska

Polakom wcale łatwo nie idzie walka o bilety na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Z Belgią i Kanadą wygrali dopiero po tie breaku. Jedynie Bułgarię pokonali do zera, ale w pierwszym secie rywale postawili opór. Zgodnie z przewidywaniami, Meksyk nie sprawił żadnych problemów. To dopiero 25. zespół rankingu FIVB, a podczas kwalifikacji nie wygrał nawet seta. Rok temu podczas mistrzostw świata Polacy rozbili ich w katowickim Spodku.

Nikola Grbić, trener Polaków, wykorzystał spotkanie, by dać zagrać tym, którzy do tej pory w Chinach najczęściej stali w kwadracie dla rezerwowych . Zwłaszcza że sezon jest wyczerpujący (Liga Narodów i mistrzostwa Europy), a przed nimi jeszcze mecze z bardziej wymagającymi rywalami podczas turnieju kwalifikacyjnego (Argentyna, Holandia i gospodarze). Dlatego w podstawowym składzie byli rozgrywający Grzegorz Łomacz , atakujący Bartłomiej Bołądź , środkowy bloku Karol Kłos czy libero Jakub Popiwczak. Od początku zagrał też Wilfredo Leon , pierwszy raz od finału mistrzostw Europy .

Kwalifikacje olimpijskie. 10 remisów w pierwszym secie

Początek meczu był jednak bardzo wyrównany. Ambitni Meksykanie ryzykowali zagrywką, a świadomi swojej siły biało-czerwoni czekali aż się wyszaleją . Potrafili np. zablokować atak Leona i było 11:11. To był dziesiąty remis, ale za chwilę Kubańczyk z polskim obywatelstwem skutecznie zbił, punkt dołożył blok, rywale zaatakowali w aut i było 14:11.

Polacy jeszcze powiększyli przewagę i wydawało się, że set jest już rozstrzygnięty. Tymczasem Meksykanie nie załamali się , nadal mocno zagrywali i atakowali. W efekcie zmniejszyli straty do punktu , a niewiele zabrakło, by był remis. Dopiero challenge rozstrzygnął, że rywal dotknął siatki podczas ataku. Biało-czerwoni błyskawicznie odzyskali przewagę - po asie Bołądzia prowadzili 22:18 i wygrali seta.

W drugiej partii Polacy już nie czekali tak długo, by odskoczyć rywalom. Od remisu 6:6 przy zagrywać Aleksandra Śliwki zdobyli pięć punktów z rzędu. Zadziałał polski blok i atak, a do tego rywale sami popełnili błędy. Kiedy na zagrywkę wszedł Leon, przewaga jeszcze wzrosła (17:10). Tym razem nie było już zrywu rywali i biało-czerwoni pewnie wygrali do 19.