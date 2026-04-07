As Grbicia doceniony za granicą. Głośno mówi się o jego wyczynie

Anna Dymarczyk

Nikola Grbić na pozycji przyjmującego ma prawdziwy urodzaj. Pewnymi gwiazdami, jak co roku, są Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal czy Kamil Semeniuk. Ten ostatni znów notuje znakomity sezon, a ostatnio jego gra została doceniona przez obserwujących ligę włoską dziennikarzy. W "La Gazzetta Dello Sport" pojawił się spory ustęp o Semeniuku. Włosi nie mogli się nachwalić.

Semeniuk na co dzień gra w Sir Safety Perugia. Jego klub w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów zmierzy się w Turynie z PGE Projektem Warszawa. Zapowiada się na wielkie starcie m.in. polskich przyjmujących, czyli Semeniuka i Bartosza Bednorza.

W 2022 roku Kamil Semeniuk przeniósł się z rodzinnego Kędzierzyna-Koźla do nieznanej, ale prestiżowego klubu z Perugii. Od 2023 roku trenerem drużyny jest Angelo Lorenzetti, a z Semeniukiem w zespole grają m.in. Yuki Ishikawa, Wassim Ben Tara czy Simone Gianelli.

Semeniuk jest niezwykle ważną częścią tego zespołu, na co ostatnio zwrócili uwagę dziennikarze "La Gazetta Dello Sport". Zawodnik wielokrotnie pokazywał to także w reprezentacji Polski, a tym razem został mocniej doceniony za granicą. Wszystko przez jego "cichą" grę, która daje całej drużynie spokój.

"W najważniejszych momentach decydującą rolę odgrywa "niewidoczna" gra Kamila Semeniuka" - opisywali na początku grę reporterzy włoskiej gazety. Potem zwrócono uwagę na to, czym owa "niewidoczna" gra jest, a jaką daje pewność zespołowi.

"Reprezentant Polski nie rzuca się w oczy, ale ma wpływ na każdy element w grze Sir Safety Perugii: w polu serwisowym popełnia niewiele błędów, często sprawiając spore problemy rywalom. W przyjęciu od zawsze był maszyną, a w ataku osiąga imponującą skuteczność. Jego blok stanowi coraz większe zagrożenie dla rywala" - przekonywali.

Doceniono jego stabilność i spokój po trudnym meczu Sir Safety Perugii przeciwko Pallavollo Piacenzie. W drugim secie drużynie Semeniuka zrobiło się gorąco, gdy przegrała do 19. W kolejnych partiach jednak zespół prowadzony przez Lorenzettiego odpłacił się rywalom, pokonując ich do 18 i 19. We włoskiej lidze Perugia prowadzi w tabeli aż dziesięcioma punktami nad drugim Blu Volley Werona.

