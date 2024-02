Wilfredo Leon trafił do Sir Susa Vim Perugia w 2018 roku. Sam reprezentant Polski zapowiedział już, że po zakończeniu obecnego sezonu zmieni otoczenie. W grę wchodzi między innymi gra w PlusLidze .

Perugia znalazła następcę Wilfredo Leona. "Transfery zostały już uzgodnione"

Do aktualnego wicelidera włoskiej SuperLegi ma dołączyć Yuki Ishikawa. 28-letni przyjmujący to postać świetnie znana na włoskim rynku. Występuje na Półwyspie Apenińskim od 2016 roku. Od czterech lat jest podporą Allianzu Milano. Świetnie prezentuje się też w reprezentacji Japonii. W ubiegłym roku został wybrany najlepszym przyjmującym turnieju finałowego Ligi Narodów w Gdańsku, gdzie jego zespół zdobył brązowy medal. Do tego otrzymał też nagrodę dla MVP mistrzostw Azji.