Każdy pewnie miał z tyłu głowy, że Andrzej może skończyć po tym sezonie albo po następnym. Wyszło to jednak bardzo szybko. Andrzej spotkał się z prezesem, przedstawiliśmy mu ofertę, by został w naszym klubie, a Andrzej stwierdził: "to już chyba dla mnie czas". Powiedział, że chciałby zakończyć karierę

~ wyznał.