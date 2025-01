Andrzej Wrona nie wiedział, na co patrzy. Musiał poprosić o pomoc

Andrzej Wrona nawet nie wiedział, na co patrzy

" Dostałem to jako prezent na zakończenie od kumpla w Rzeszowie. Macie jakieś pomysły, co to jest? " - pisał zdezorientowany Andrzej Wrona na Instagramie. Pokazał zdjęcie czarnego małego piecyka. Nie miał pojęcia, na co w ogóle patrzy.

Sprawa wyjaśniła się parę godzin później. To, co otrzymał od kolegi Wrona wyglądało jak retorta - piec do wypalania węgla drzewnego, który wciąż stosuje się m.in. w Bieszczadach jako atrakcję turystyczną. Tamtejsze retorty są jednak o wiele większe niż to, co otrzymał kończący karierę zawodnik. Miniaturka nie jest miniaturką bez powodu - Wrona nie będzie w niej bowiem wypalał węgla, a wrzucał doń pieniądze. Dostał uroczą, choć pustą skarbonkę. "Dziwny prezent na zakończenie kariery. Na zakończenie kariery powinna być skarbonka pełna, a na początek kariery powinno się dostać pustą, żeby zbierać" - zaznaczył Wrona.