Najbogatszy klub świata Sir Safety Susa Perugia w niedzielę zakończył rozgrywki w bardzo rozczarowującym sezonie 2022/23. Przez długi czas Perugia szła jak burza. W sezonie zasadniczym ligi włoskiej wygrał wszystkie 22 mecze, by potem przez tydzień przegrać wszystko, co było do przegrania.