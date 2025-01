Anastasi już mówi otwarcie. Coraz bliżej powrotu do Polski. "To mój drugi dom"

64-latek urósł do miana legendy zwłaszcza w Gdańsku. Szkoleniowiec wprowadził tamtejszy Trefl na salony i sprawił, iż w Trójmieście zapanowała moda na siatkówkę. Następnie przeniósł się do Warszawy, po czym w sezonie 2022/23 wrócił do ojczyzny. Obecnie sprawuje pieczę nad Gas Sales Piacenza . Trener z obecną drużyną chce osiągnąć jak najlepszy wynik, lecz równocześnie rozważa na temat dalszej przyszłości. W grudniu pojawiły się plotki związane z powrotem do Polski . Prawie miesiąc później w końcu odniósł się do nich sam zainteresowany.

Andrea Anastasi nie wyklucza kolejnego kontraktu w Polsce. Nadal kocha nasz kraj

Wywiad na łamach Przeglądu Sportowego Onet przeprowadziła z nim Katarzyna Paw. W pewnym momencie pojawił się plusligowy wątek. "Zachowuję spokój, bo nie chcę podejmować pochopnych decyzji. Odrzuciłem już kilka propozycji, bo chcę być pewny swoich wyborów. Polska to jednak kierunek zawsze dla mnie otwarty. Jeśli dostanę propozycję z klubu i będę pewny, że to będzie właściwy wybór, to wracam do Polski już na drugi dzień. Wszystko dlatego, że wasz kraj to mój drugi dom. Muszę przyznać, że nie mogę się już doczekać, kiedy zakończy się bieżący sezon, bo jak co roku będę mógł odwiedzić moich znajomych w Polsce, pojechać do Gdańska i Warszawy. Moje serce zostało w waszym kraju. Bardzo dobrze czuję się w Polsce" - stwierdził Andrea Anastasi, cytowany przez "Siatka.org".