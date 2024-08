Amerykanin wypalił po meczu z Polską. "To jest do bani"

Dwie kontuzje, pięć setów i mnóstwo emocji - tak można najkrócej streścić półfinał igrzysk olimpijskich między Polską i USA. To było spotkanie godne batalii o finał najważniejszych sportowych zawodów . Ostatecznie to "Biało-Czerwoni" pokazali wielki hart ducha i wbrew przeciwnościom wygrali tie-breaka.

Amerykanie liżą rany po porażce. Erik Shoji przyznał, co myśli o meczu o trzecie miejsce

"Ostatni mecz był wyczerpujący fizycznie i mentalnie, a mamy dwa dni, by wrócić i znów grać. Chcieliśmy walczyć o złoty medal i to jest do bani. Ale brąz jest dla nas ważny, więc chcemy zrobić wszystko, co możemy, by zdobyć ten medal" - zaznacza Shoji.