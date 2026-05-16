Amerykanin mieszka w Polsce. Tego dowiedział się o naszym kraju. "Pomogli"

Aaron Russell przeprowadził się do Polski niecałe dwa lata temu. Po przyjmującego sięgnęła Aluron CMC Warta. Decyzję działaczy śmiało można określić jako strzał w dziesiątkę, ponieważ Amerykanin jest obecnie jedną z większych gwiazd PlusLigi. Nie zawiódł także niedawno, kiedy to wraz z kolegami świętował historyczne trofeum. Szum wokół reprezentanta USA zrobił się zwłaszcza na początku rywalizacji. Wówczas sportowiec zza oceanu zanotował aż sześć asów serwisowych.

Na podobną dyspozycję kibice liczą także przy okazji Final Four Champions League. Wcześniej jednak Aaron Russell zaimponował kibicom czymś innym. Okazuje się, że gwiazdor ma całkiem sporą wiedzę dotyczącą historii naszego kraju. Pochwalił się nią portalowi WP SportoweFakty. "Raz na jakiś czas staram się coś ciekawego zgłębić i ostatnio zafascynował mnie polski wątek z wojen napoleońskich" - wyznał na początku długiej rozmowy. Następnie kontynuował wspomniany temat.

Aaron Russell zainteresowany historią Polski. O tym nie mówi się w USA

"Pod koniec XVIII wieku na Haiti wybuchła rewolucja niewolników. To była kolonia francuska, więc Napoleon chciał wysłać wojska, by ją odzyskać. A że Polacy byli wtedy sprzymierzeni z Francuzami, to chciał właśnie wykorzystać ich, by stłumić rebelię. Wasi żołnierze wtedy wstawili się po stronie niewolników" - dodał. "Wydaje mi się, że czuli trochę solidarność z Haitańczykami, bo Polska była wtedy pod zaborami. Pomogli im wtedy uzyskać niepodległość" - zauważył.

Dlaczego tak bardzo siatkarza zaciekawił ten konkretny moment w historii świata? "Akurat myślę, że to w Polsce jest dobrze znany epizod, ale w Ameryce się o tym nie mówi" - wyłożył karty na stół. To zapewne nie koniec odkrywania ciekawych faktów przez 32-latka, ponieważ polubił kraj nad Wisłą. "Bardzo mi się podoba przebywanie z Polakami, zwłaszcza moi koledzy z drużyny są akceptujący, włożyli wiele wysiłku w to, żebym się zaadaptował" - powiedział.

Już dziś jego Aluron CMC Warta podejmie Ziraat Bankasi Ankara. Początek meczu o godzinie 20:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Aaron Russell, przyjmujący Warty volleyballworld.com materiały prasowe

Aaron Russell i Bartosz Kwolek VolleyballWorld materiały prasowe

Aluron CMC Warta Zawiercie Foto Olimpik AFP

Mustafa Kavaz: Musimy być realistami. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport