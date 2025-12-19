Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zmierzą się w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata z Osaką Bluteon. Stawką tego meczu będzie wielki finał imprezy. O której godzinie grają siatkarze z Zawiercia? Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Grupa siatkarzy w zielonych strojach z żółtymi akcentami cieszy się wspólnie po zdobyciu punktu na boisku sportowym, w tle widać trybuny i siatkę.
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe

Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w ramach półfinału Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrany w sobotę o godzinie 19:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Do tego dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Drużyna Aluron CMC Warty Zawiercie jako pierwszy polski zespół od lat zdecydował się na wzięcie udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Podopieczni Michała Winiarskiego przemknęli przez fazę grupową zmagań jak burza, pokonując po drodze brazylijski klub Volei Renata 3:2, katarski Al-Rayyan Sports Club 3:0 oraz kolejnego przedstawiciela z Brazylii, Praia Clube 3:0, dzięki czemu z 1. miejsca zameldowali się w półfinale.

    W nim rywalem będzie japoński klub Osaka Bluteon. Zespół z SV.League zanotował w swojej grupie dwie wygrane oraz jedną porażkę. Lepsi wówczas 3:2 okazali się zawodnicy Sir Sicoma Monini Perugii. Takie wyniki poskutkowały zajęciem 2. miejsca i trafieniem w półfinale właśnie ekipy z Polski.

    Spotkanie Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w ramach 1/2 finału Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 19:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

    Grupa siatkarzy w sportowych strojach świętuje wspólny sukces na boisku. Centralnie uśmiechnięty zawodnik w żółtej koszulce otoczony przez kolegów z drużyny wyrażających radość. W tle czerwone trybuny.
    Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zagrają teraz z zespołem z Japoniivolleyballworld.commateriały prasowe
    Grupa siatkarzy w białych strojach z żółtymi numerami na tle pustych, pomarańczowych trybun. Zawodnik oznaczony numerem 13 wyraża emocje, szeroko otwierając usta, podczas gdy zawodnik z numerem 3 stoi do niego tyłem. Trzeci zawodnik jest lekko uśmiechn...
    Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie są w Brazylii niepokonanivolleyballworld.commateriały prasowe
    Trzech siatkarzy w żółto-zielonych strojach drużynowych intensywnie wyraża radość lub doping podczas meczu siatkówki. W tle widoczna siatka oraz rozmyta publiczność.
    Aluron CMC Warta ZawiercieFoto OlimpikAFP

