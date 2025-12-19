Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w ramach półfinału Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrany w sobotę o godzinie 19:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Do tego dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. Klubowe Mistrzostwa Świata. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Drużyna Aluron CMC Warty Zawiercie jako pierwszy polski zespół od lat zdecydował się na wzięcie udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Podopieczni Michała Winiarskiego przemknęli przez fazę grupową zmagań jak burza, pokonując po drodze brazylijski klub Volei Renata 3:2, katarski Al-Rayyan Sports Club 3:0 oraz kolejnego przedstawiciela z Brazylii, Praia Clube 3:0, dzięki czemu z 1. miejsca zameldowali się w półfinale.

W nim rywalem będzie japoński klub Osaka Bluteon. Zespół z SV.League zanotował w swojej grupie dwie wygrane oraz jedną porażkę. Lepsi wówczas 3:2 okazali się zawodnicy Sir Sicoma Monini Perugii. Takie wyniki poskutkowały zajęciem 2. miejsca i trafieniem w półfinale właśnie ekipy z Polski.

Spotkanie Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w ramach 1/2 finału Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 19:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zagrają teraz z zespołem z Japonii volleyballworld.com materiały prasowe

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie są w Brazylii niepokonani volleyballworld.com materiały prasowe

Aluron CMC Warta Zawiercie Foto Olimpik AFP