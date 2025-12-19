Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]
W sobotę siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zmierzą się w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata z Osaką Bluteon. Stawką tego meczu będzie wielki finał imprezy. O której godzinie grają siatkarze z Zawiercia? Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w ramach półfinału Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrany w sobotę o godzinie 19:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Do tego dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Drużyna Aluron CMC Warty Zawiercie jako pierwszy polski zespół od lat zdecydował się na wzięcie udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata. Podopieczni Michała Winiarskiego przemknęli przez fazę grupową zmagań jak burza, pokonując po drodze brazylijski klub Volei Renata 3:2, katarski Al-Rayyan Sports Club 3:0 oraz kolejnego przedstawiciela z Brazylii, Praia Clube 3:0, dzięki czemu z 1. miejsca zameldowali się w półfinale.
W nim rywalem będzie japoński klub Osaka Bluteon. Zespół z SV.League zanotował w swojej grupie dwie wygrane oraz jedną porażkę. Lepsi wówczas 3:2 okazali się zawodnicy Sir Sicoma Monini Perugii. Takie wyniki poskutkowały zajęciem 2. miejsca i trafieniem w półfinale właśnie ekipy z Polski.
Spotkanie Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon w ramach 1/2 finału Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 19:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.