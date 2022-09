Aleksiej Spirydonow grzmi, że "nie jest szczurem". Z kraju i tak wyjeżdża

Aleksiej Spirydonow, rosyjski siatkarz, znany ze swojej niechęci do Polaków odniósł się do kwestii "częściowej" mobilizacji do armii, jaka trwa obecnie wśród obywateli jego kraju. Jak stwierdził, sam "nie jest szczurem" i nie zamierza uciekać przed poborem. Wkrótce jednak... i tak wyjeżdża z kraju. "Kupiłem bilet do Kataru na 20 października" - powiedział.