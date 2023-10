Aleksander Śliwka z konkretnym przekazem do Bartosza Kurka. Dostał odpowiedź

Reprezentacja Polski od Ligi Narodów i mistrzostw Europy nie schodzi z ust ekspertów siatkówki. Po wywalczeniu złotych medali w Rzymie, nasi kadrowicze przystąpili do kolejnych rozgrywek. Na krótko przed wylotem do Chin, media obiegła przykra informacja na temat kapitana zespołu - Bartosza Kurka. Sportowiec już podczas ME skarżył się na problemy zdrowotne . Nikola Grbić przed wylotem do Azji podjął decyzję o wycofaniu atakującego z drużyny .

"Razem z lekarzami zadecydowaliśmy, że najlepiej będzie dać mu wolne, by wyzdrowiał i spokojnie przygotował się do sezonu. Jeśli zawodnik jest kontuzjowany, to nie będzie skoncentrowany na grze, tylko skupi się na tym, by nie pogorszyć swojego stanu zdrowia. Będzie rozmyślał o męczącym sezonie klubowym, tym, że czeka go 6 miesięcy grania w klubie. Będzie po prostu zmartwiony faktem, że jego uraz może się pogłębić" - poinformował trener.