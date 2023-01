Połujan podpisał kontrakt z turecką drużyną 14 stycznia i był zgłoszony do składu na mecz 16 stycznia z Galatasaray Stambuł. Jak poinformował klub w mediach społecznościowych, po tym spotkaniu FVU poprosiła ukraińskiego przyjmującego o opuszczenie zespołu, ponieważ występuje w nim Rosjanin. Federacja podkreśliła, że nie pozwala Ukraińcom grać w klubach, w których są rosyjscy zawodnicy, a niezastosowanie się do tego skutkuje brakiem powołania do reprezentacji Ukrainy i utratą licencji.