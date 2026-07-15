Afera po meczu Polska - Bułgaria. Złamali prawo. Widział to cały świat

Siatkarska reprezentacja Bułgarii przeszła niesamowitą metamorfozę. Podopieczni Gianlorenzo Blenginiego zaledwie kilkanaście miesięcy temu napisali jedną z najpiękniejszych historii ostatnich lat i na kontynencie azjatyckim wywalczyli srebrne medale mistrzostw świata. Zdecydowanie gorzej poszedł im turniej, który w 2022 roku organizowała Polska. Ekipa z Półwyspu Bałkańskiego nie wygrała wtedy ani jednego meczu. Europejczyków powstrzymał nawet Meksyk.

Pomimo tego i tak sporo mówiło się o siatkarzach czwartej drużyny grupy C. Ta przypadkowo lub nie złamała prawo obowiązujące w naszym państwie. Chodziło dokładnie o ustawę hazardową. Na koszulkach pojawiło się logo sponsora, który nie mógł prowadzić legalnej działalności nad Wisłą. Co za tym idzie zabronione było również jego promowanie. Wspomniany logotyp zobaczył natomiast cały świat, w tym miliony sympatyków "Biało-Czerwonych", ponieważ ci mierzyli się z Bułgarami w pierwszej potyczce imprezy.

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Bułgarscy siatkarze złamali prawo w meczu z Polakami. Było o tym głośno

Sprawę ekspresowo nagłośnił Przegląd Sportowy Onet. Doszło do tego, że do odpowiednich organów wpłynął oficjalny donos. "Wysłaliśmy pismo, dzieląc się informacją, że zgodnie z przepisami Bułgarzy reklamy na swoich koszulkach nie mogą u nas pokazać. Pozostawiono nas zupełnie bez odpowiedzi. Moim zdaniem brakuje nie tyle świadomości, ile dobrej woli" - mówił dla "sport.pl" Maciej Akimow z "interplay.pl". W sprawie wypowiedziała się też Grażyna Kmiecik z referatu komunikacji Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach.

"Potwierdzam, że działanie, o którym w tym momencie mowa, jest przestępstwem karno-skarbowym. Jeżeli w tej sprawie wszczęte zostanie postępowanie, to jednocześnie ustalony zostanie winny podmiot, na który nałożona będzie kara" - przyznała. Bułgarskiej federacji za ten występek groziły solidne kary finansowe. Sprawa ostatecznie rozeszła się po kościach, ale zarazem stała się dobrą nauczką na przyszłość. Zwłaszcza, iż kadra ta pojawi się nad Wisłą w przyszłym roku, także z okazji mistrzostw świata.

Na razie obecni srebrni medaliści globalnego czempionatu skonfrontują się z Polakami za oceanem w ramach Ligi Narodów. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Mecz Polska - Bułgaria na mistrzostwach świata 2022 Foto Olimpik / NurPhoto AFP

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siatkówka Grzegorz Wajda East News





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