Absurdalna wpadka w siatkarskim hicie. Trener sam przyznał się do błędu. "Najgorszy w życiu"

Trwają rozgrywki siatkarskiej Ligi Mistrzyń , a w grze o awans do półfinału wciąż pozostaje Developres Bella Dolina Rzeszów, który w rewanżowym meczu musi pokonać Eczacibasi Stambuł, tracąc maksymalnie jedną partię, by doprowadzić do tzw. złotego seta. W półfinale zameldował się już inny turecki zespół - VakifBank SK.

Siatkówka. Wpadka trenera w meczu Ligi Mistrzyń

To właśnie w rewanżowym, rozgrywanym we wtorek 21 marca, meczu obu drużyn doszło do absurdalnej sytuacji z udziałem Guidettiego. W pewnym momencie trener VakifBank poprosił o challenge, by upewnić się, czy piłka po jednym z ataków nie wyszła na aut. Problem w tym, że ta wylądowała w boisku i to dobry metr od linii końcowej, co nawet dla niewprawionego obserwatora było oczywiste.