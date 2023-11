Zofia Zborowska-Wrona jest w ciąży. Zagotowało się pod wideo umieszczonym przez aktorkę i Andrzeja Wronę

Udostępniła też filmik nagrany przez Maję Bohosiewicz na evencie jednej z marek. Na nagraniu widać żonę Andrzeja Wrony, uśmiechniętą od ucha do ucha, która tanecznym krokiem podchodzi do koleżanki i lekko obejmuje brzuch. "Nadchodzi mom of two [mama dwojga dzieci - przyp. red.]" - słychać w tle. "Stara, to są bliźniaki" - rzuca żartobliwie siedząca obok siostra aktorki.