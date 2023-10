A jednak, wielkie pieniądze "wywalczone" przez Kurka. Wrona z "nagrodą pocieszenia"

XVIII Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia to nie tylko okazja, by siatkarskie środowisko uczciło tragiczne zmarłego siatkarza reprezentacji Polski, ale również szansa, by pomóc komuś będącemu w potrzebie. W tym roku największym wzięciem cieszyła się koszulka Bartosza Kurka z ligi japońskiej, o którą walczył nawet Andrzej Wrona. Nasz środkowy nie wygrał, ale dostał "nagrodę pocieszenia".