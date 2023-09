Jeszcze niezupełnie opadły emocje po ogromnym sukcesie polskich siatkarzy. W finale mistrzostw Europy pokonali Włochów 3:0 i do kraju wrócili ze złotymi medalami na szyi. Wcześniej wzruszenie udzieliło się nawet Nikoli Grbiciowi , który zazwyczaj raczej trzyma nerwy na wodzy. Jeszcze na hali utonął w uściskach rodziny, polały się też łzy. To właśnie bliskim selekcjoner zadedykował wygraną .

Uwielbiam swoją pracę w polskiej kadrze, ale często jesteśmy w rozjazdach. Na ten moment jestem już kilka miesięcy poza domem, a to jeszcze nie koniec sezonu. Bardzo tęsknię więc za najbliższymi. Każdy wolny moment, który mam, poświęcę na to, by zobaczyć się z rodziną, nawet jeśli będzie to tylko jeden dzień. Każde trofeum, które zdobywam, dedykuję więc bliskim

"Biało-Czerwoni" mieli co świętować. I nie chodzi wyłącznie o zwycięstwo w turnieju, a także o wyróżnienie dla Wilfredo Leona . Nasz reprezentant został wybrany MVP zawodów . Przy tej okazji na żart pozwolił sobie Tomasz Fornal , który rozbawiony udał się krok w krok za Leonem, by "odebrać" statuetkę. Wideo rejestrujące sytuację, która zresztą udowadnia, jak dobra atmosfera panuje w drużynie, trafiło do sieci.

Dziewczyna Tomasza Fornala przyznaje wprost: "Nigdy nie interesowałam się żadnym sportem"

"Nie lubię takich ćwiczeń i zmuszałam się, żeby na nie chodzić. Lubię swoje ćwiczenia, przynoszą mi efekty, koją głowę . Jest mnóstwo różnych treningów po to, by każdy wybrał dla siebie taki, który lubi" - wytłumaczyła.

"Dużo pracuję, nagrywam, robię kampanię, do tego ćwiczę, czasami się z kimś spotykam i jak wracam to domu, do padam do łóżka. Najlepsze lekarstwo [na tęsknotę] to dużo obowiązków" - podsumowała.