On sam skupia się na przygotowaniu do następnych zawodów. W złapaniu równowagi pomaga zapewne stabilna sytuacja nie tylko zawodowa, ale również osobista. Jak niedawno się okazało, Fornal ma "zaplecze" w postaci udanego życia uczuciowego. Związał się z influencerką Sylwią Gaczorek . Nowy związek potwierdził w Wideocaście Olimpijskim Interii.

Internauci mieli rację, a jednak to prawda. Sylwia Gaczorek szczerze o związku z Tomaszem Fornalem

Wyjaśniła, konkretnie dlaczego o zmianie statusu nie poinformowała swoich fanek wcześniej. "Nie chciałam tak szybko informować kogokolwiek o mojej nowej relacji, dlatego że jest to naprawdę diametralna zmiana w mojej głowie, w moim życiu, w moim otoczeniu, w mojej rodzinie. Chciałam to sobie wszystko na spokojnie poukładać , wejść w nową relację ze świeżą głową i bez obawy, że muszę komuś z czegokolwiek się tłumaczyć" - przekazała.

Wyznała, że zmieniło się u niej coś jeszcze, a konkretnie podejście do związków na odległość. Teraz sama w takim poniekąd jest i doszła do wniosku, że jeśli dwojgu ludzi zależy na relacji, to dzielące ich kilometry nie są żadną przeszkodą. Zauważyła nawet pewne plusy sytuacji. Ona i Tomasz mają czas, aby za sobą zatęsknić, a gdy się spotkają, wykorzystują wspólne chwile do maksimum.