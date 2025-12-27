A jednak rozstanie. Reprezentantka Polski pożegnana. Oficjalny komunikat tuż przed końcem roku
Aż trzy reprezentantki Polski - Weronika Centka-Tietianiec, Malwina Smarzek i Martyna Czyrniańska zdecydowały się latem na przeprowadzkę do tureckiego Kuzeyboru Spor Kulubu. Jak się okazało, przygoda z drużyną znad Bosforu okazała się wyjątkowo krótka i przykra dla jednej z nich. Jeszcze przed końcem roku władze Kuzeyboru zdecydowały się na rozwiązanie kontraktu, o czym poinformowały w ocifjalnym komunikacie.
- Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę dołączyć do Kuzeyboru. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć was wszystkich na naszej hali. Liczymy na wasze wsparcie podczas naszych meczów. Do zobaczenia - deklarowała latem Weronika Centka-Tietianiec w powitalnym nagraniu skierowanym do kibiców Kuzeyboru Spor Kulubu.
Razem z środkową reprezentacji Polski kontrakt z turecką drużyną podpisały także Malwina Smarzek i Martyna Czyrniańska. W takim gronie całej trójce z pewnością było raźniej w nowym miejscu. Przygoda z Turcja okazała się jednak wyjątkowo przykra i króka dla jednej z nich.
Weronika Centka-Tietianiec bez klubu. Krótka przygoda w Turcji
Centka-Tietianiec niemal od samego początku miała problem z przebiciem się do składu i rzadko otrzymywała od trenera szanse. Frustracja narastała zarówno w samej siatkarce, jak i władzach klubu. W pewnym momencie sytuacja stała się na tyle beznadziejna, że zdecydowano się na radykalny krok.
Polka wystąpiła w zaledwie 7 z 12 spotkań i to wchodziła głównie z ławki rezerwowych.Występy w barwach Kuzeyboru zakończyła z dorobkiem 24 punktów na koncie. Zakończyła, bo jeszcze przed końcem roku klub poinformował o rozwiązaniu z nią kontraktu.
Dziękujemy, Weronika. Zakończyliśmy współpracę z naszą środkową, Weroniką Centka-Tietianiec. Chcielibyśmy podziękować Weronice za jej zaangażowanie i życzyć jej powodzenia na kolejnym etapie kariery.
Tym samym Malwina Smarzek i Martyna Czyrniańska pożegnały się już z koleżanką z kadry. Sztab szkoleniowy oczekuje od nich wytężonej pracy, bo sytuacja w tabeli jest wyjątkowo nieciekawa.
Kuzeyboruspor po 13 kolejkach zajmuje odległe, 12. miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów co znajdujący się już w strefie spadkowej Ilbank. Wygląda na to, że polskie siatkarki zamiast o mistrzostwo, będą biły się o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.