- Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę dołączyć do Kuzeyboru. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć was wszystkich na naszej hali. Liczymy na wasze wsparcie podczas naszych meczów. Do zobaczenia - deklarowała latem Weronika Centka-Tietianiec w powitalnym nagraniu skierowanym do kibiców Kuzeyboru Spor Kulubu.

Razem z środkową reprezentacji Polski kontrakt z turecką drużyną podpisały także Malwina Smarzek i Martyna Czyrniańska. W takim gronie całej trójce z pewnością było raźniej w nowym miejscu. Przygoda z Turcja okazała się jednak wyjątkowo przykra i króka dla jednej z nich.

Weronika Centka-Tietianiec bez klubu. Krótka przygoda w Turcji

Centka-Tietianiec niemal od samego początku miała problem z przebiciem się do składu i rzadko otrzymywała od trenera szanse. Frustracja narastała zarówno w samej siatkarce, jak i władzach klubu. W pewnym momencie sytuacja stała się na tyle beznadziejna, że zdecydowano się na radykalny krok.

Polka wystąpiła w zaledwie 7 z 12 spotkań i to wchodziła głównie z ławki rezerwowych.Występy w barwach Kuzeyboru zakończyła z dorobkiem 24 punktów na koncie. Zakończyła, bo jeszcze przed końcem roku klub poinformował o rozwiązaniu z nią kontraktu.

Dziękujemy, Weronika. Zakończyliśmy współpracę z naszą środkową, Weroniką Centka-Tietianiec. Chcielibyśmy podziękować Weronice za jej zaangażowanie i życzyć jej powodzenia na kolejnym etapie kariery.

Rozwiń

Tym samym Malwina Smarzek i Martyna Czyrniańska pożegnały się już z koleżanką z kadry. Sztab szkoleniowy oczekuje od nich wytężonej pracy, bo sytuacja w tabeli jest wyjątkowo nieciekawa.

Podsumowanie roku 2025 w wykonaniu reprezentacji Polski siatkarek Polsat Sport

Kuzeyboruspor po 13 kolejkach zajmuje odległe, 12. miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów co znajdujący się już w strefie spadkowej Ilbank. Wygląda na to, że polskie siatkarki zamiast o mistrzostwo, będą biły się o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Weronika Centka-Tietianiec FOT. JAKUB BARANSKI / 400MM.PL Newspix.pl

Malwina Smarzek Mateusz Sobczak Newspix.pl

Weronika Centka-Tietianiec NurPhoto Getty Images