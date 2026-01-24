A jednak. Fornal się nie wahał, padły słowa. "Piękne trzy lata razem..."
Tomasz Fornal w ostatnim czasie gra dla Ziraatu Bankasi Ankara. Przyjmujący, który po jednym zagranicznym sezonie ma zamiar wrócić do Polski, co rusz spotyka na swojej drodze znajome osoby, które akurat pojawiły się w Turcji. Ostatnie z takich spotkań Fornal postanowił udokumentować. Wstawił zdjęcie do mediów społecznościowych i dodał krótki komentarz.
Tomasz Fornal radzi sobie ze swoim zespołem całkiem nieźle w Lidze Mistrzów. Ziraat Bankasi Ankara ma za sobą trzy zwycięstwa w trzech meczach i wydaje się, że nie mają zamiaru na tym poprzestawać.
Tomasz Fornal zwycięski w meczu z Trentino
Zespół z Turcji pokonał Trentino Volley 3:0. Łatwo z pewnością nie było, choć na to mógł wskazywać wynik pierwszego seta, którego Włosi przegrali do 15. W drugim toczyła się już walka na przewagi i zakończyła się ona po raz kolejny wygraną drużyny Fornala 33:31. Ostatnia partia zakończyła się już w zwykłych ramach - Trentino uległo do 22.
Fornal postanowił później spotkać się ze szkoleniowcem Trentino, którego zna bardzo dobrze - chodzi o Marcelo Mendeza, który trenował wcześniej Polaka w Jastrzębskim Węglu. Panowie postanowili zrobić sobie wspólne zdjęcie.
Tomasz Fornal pokazał zdjęcie z Marcelo Mendezem
Choć Mendez przegrał, na zdjęciu nie zapomniał o uśmiechu. Spotkanie z byłym podopiecznym z pewnością poprawiło mu humor, co było widać także w opisie zamieszczonym przez Fornala pod fotografią.
"Piękne 3 lata razem, a ostatnio po przeciwnej stronie siatki, jak to powiedziała moja mama: Dziwnie tak oglądać Marcelo który nie cieszy z twoich udanych akcji" - pisał z pewnym wzruszeniem Fornal. Na koniec dodał jeszcze hasztag z podpisem "szef".