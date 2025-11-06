A jednak, Fornal nie rzucił słów na wiatr. Wielka zmiana w życiu siatkarza

Bez wątpienia Tomasz Fornal zalicza się do ścisłej czołówki najlepszych siatkarzy na świecie. Przyjmujący ma na swoim koncie już mnóstwo sukcesów i w siatkówce klubowej w Polsce wygrał wszystkie możliwe trofea: Puchar, Superpuchar i mistrzostwo kraju. W 2025 roku zdecydował się jednak na ogromną zmianę i po sześciu sezonach w barwach Jastrzębskiego Węgla zmienił klub.

W kampanii 2025/2026 reprezentuje Ziraat Bankasi Ankara, czyli jeden z najlepszych zespołów w Turcji i w całej Europie. Co więcej, 28-latek zdołał zdobyć już tam swój pierwszy puchar i wraz z zespołem świętował wygraną w Superpucharze Turcji. Poza zmianą kraju i ligi siatkarz zdecydował się także na zmianę swojej diety. Niedawno w podkaście "Rezultaty" opowiedział, jak to u niego wygląda.

- Ja w swoim życiu jedzeniowym mam etapy. Czasem mam tak, że przez dwa tygodnie nie przykładam za bardzo uwagi do tego, co jem. Jem to co mi smakuje i na co mam ochotę, ale potem decyduję, że zmieniam swoje życie i będę fit. Przez dwa tygodnie sobie chodzę i gotuję, lecz później ponownie wraca ten etap mniej kontrolowanego jedzenia - mówił.

Poproszony o wymienienie przykładowego dnia z tego "gorszego" etapu zaczął wszystko opisywać. Zdradził, że rzadko jada śniadania. Do tego w jego menu znajdzie się miejsce m.in. dla kebaba.

- W gorszym dniu nie jem śniadania, pierwszy posiłek gdzieś w okolicach godziny 14-15. Zdarzyło się, że po prostu zamówiłem sobie coś przez aplikację np. ziemniaki z mizerią i filet z kurczaka smażony. Wracam po drugim treningu i czasami zjem kebaba lub kupię sobie pinse i nawrzucam na nią to, na co mam ochotę. Nie ma w tym za dużo warzyw - wyznał.

Zdecydowanie lepiej wygląda to w tym zdrowszym dniu, gdzie w jadłospisie znajduje się wiele warzyw i sporo dobrych wartości odżywczych. Co ciekawe, wraz z przenosinami do Turcji przyjmujący postanowił dokonać wielką zmianę, którą sam zapowiadał.

Tomasz Fornal rozpoczął dietę, sam to przekazał

Popularny zawodnik zamierzał podjąć się zmiany diety i współpracy z dietetykiem. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał za pośrednictwem swojego kanału YouTube. W najnowszym vlogu uchylił rąbka tajemnicy w tej sprawie. Jak się okazuje nie rzucił słów na wiatr i zmienia swoje nawyki żywieniowe.

Zrobię wszystko, żeby sprawdzić, czy to mi pomoże, czy to będzie miało rację bytu

Aktualnie liga turecka jest zawieszona ze względu na VI Igrzyska Solidarności Islamskiej. Ziraat wraz z Tomaszem Fornalem do gry wróci w niedzielę 16 listopada. Wówczas rywalem drużyny będzie Bursa Belediyespor.

Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal volleyball world materiały prasowe

Tomasz Fornal Marcin Golba AFP

Tomasz Fornal Marcin Golba AFP