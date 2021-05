Po zaciętym boju drużyna Joanny Wołosz A.Carraro Imoco Conegliano pokonała VakifBank Stambuł 3:2 (22:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12). Ekipa z Włoch dzięki wygranej sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzyń!

Trzy lata temu obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Mistrzyń, gdzie triumfowała drużyna z Stambułu. W czasie dzisiejszego starcia siatkarki A.Carraro Imoco Conegliano miały zatem nie tylko szansę na rewanż, ale również triumf w rozgrywkach.



Barwy włoskiej ekipy reprezentuje rozgrywająca reprezentacji Polski Joanna Wołosz. Siatkarka na swoim koncie ma wygrane w lidze włoskiej oraz polskiej, krajowych pucharach i klubowych mistrzostwach świata. W jej kolekcji brakuje natomiast medalu za wygranie LM.



- Na pewno brakuje mi tego złota w Lidze Mistrzyń. Przez te ostatnie kilka lat nasza drużyna gdzieś ocierała się o to trofeum. Na pewno dla mnie byłoby to spełnienie marzeń, gdyby udało się wygrać ten finał - powiedziała przed rozpoczęciem meczu Wołosz .



Finał rozpoczął się od wymiany ciosów ze strony obu drużyn. Zawodniczki ze Stambułu zaczęły jednak stopniowo zyskiwać przewagę zdobywając trzy punkty z rzędu, dzięki czemu prowadziły 14-9.



Drużyna Wołosz wzięła się za odrabianie strat i niemal doprowadziła do remisu. W dalszej części pierwszego seta A.Carraro Imoco Conegliano nie dotrzymało tempa swoich rywalek i po błędzie serwisowym Raphaela Folie drużyna VafifBank Stambuł wygrała pierwszy set.



Siatkarki Daniele Santarelliego o wiele pewniej poradziły sobie w drugim secie i po dobrej końcówce pokonały swoje rywalki 25:22, a jeden z punktów zdobyła Wołosz. Decydujący cios zadała natomiast po asie serwisowym Paola Egonu.



Dobrej dyspozycji nie udało im się natomiast podtrzymać w kolejnym secie. Zawodniczki ze Stambułu wygrały po wymianie ciosów i ponownie wyszły na prowadzenie w całym meczu. Finalny punkt padł po błędzie Egonu w ataku.



Dramatyczne końcówki setów były stałym elementem tego starcia. Siatkarki z Włoch ponownie do samego końca walczyły o triumf w czwartym secie. Przed kolejną szansą stanęła Egonu, lecz upragnione wyrównanie padło po błędzie Isabelle Haak.



W decydującym o wyniku finału secie z znakomitej strony spisywała się Egonu, która zdobyła większość punktów dla A.Carraro Imoco Conegliano na początku partii. Emocje na hali było czuć do samego końca. Sędziowie długo sprawdzali bowiem ostatnią sytuację i powtórki wykazały, że Egonu nie popełniła błędu w ataku. Piłkę trąciły zawodniczki skaczące przy siatce i zwycięski punkt został zaliczony dla drużyny z Włoch!

A.Carraro Imoco Conegliano - VakifBank Stambuł 3:2 (22:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:12)

A.Carraro Imoco Conegliano: C. Eze, G. Gennari, J. Wołosz, L. Caravello, M. De Gennaro, B. Butigan, K. Eckl, K. Hill, L. Omoruyi, L. Gicquel, M. Giacomello, M. Adams, M. Sylla, P. Egonu, R. Folie, R. de Kruijf, S. Fahr.



VakifBank Stambuł: A. Aykac, C. Ozbay, H. Gizem Orge, M. Ognjenović, N. Eda Kafkas, S. Adali, Gabi, G. Yilmaz, I. Haak, K. Akman, M. Brtsch-Hackley, M. Ismailoglu, M. Gurkaynak, M. Rasić, T. Senoglu, Z. Gunes.



