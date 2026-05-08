5 lat mieszkał w Polsce i wyjeżdża. Tak Amerykanin podsumował życie w tym kraju

Łukasz Olszewski

Przed kilkoma tygodniami kibice i PlusLigi pożegnali Benjamina Toniuttiego, który po ponad dekadzie postanowił wyprowadzić się z naszego kraju. Teraz plotki o swoim wyjeździe potwierdził inny z utytułowanych zawodników - Erik Shoji. Amerykański libero postanowił pożegnać się za pośrednictwem specjalnego wideo, a dodatkowo dołączył kilka słów jasno opisujących, jak żyło mu się w naszym kraju przez ostatnich 5 lat.

Ostatnie akcenty sezonu 2025/2026 przyniosły ogromne zmiany w PlusLidze. Przede wszystkim bolesne dla kibiców dyscypliny z Jastrzębia-Zdroju, bowiem ich klub JSW Jastrzębski Węgiel zniknął z siatkarskiej mapy Polski pomimo tego, że jeszcze dwa lata temu ekipa ze Śląska zdobywała kolejny tytuł mistrzowski. W ślad za tymi decyzjami przyszło pożegnanie z jedną ze światowych legend siatkówki - Benjaminem Toniuttim, który po 11. latach mieszkania w naszym kraju zdecydował się wyjechać.

Teraz jego los podzielił inny zawodnik doskonale znany kibicom na całym świecie. Chodzi o Erika Shojiego, libero reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Już wcześniej, w trakcie ostatniego sezonu pojawiały się informacje sugerujące, że 36-latek najpewniej rozgrywa w PlusLidze swoje ostatnie mecze, jednak brakowało potwierdzenia tych doniesień. Te nadeszły od samego zainteresowanego.

W piątkowe przedpołudnie 8 maja Shoji opublikował w mediach społecznościowych specjalne wideo, w którym podsumował czas spędzony w naszym kraju. Na nagraniu widzimy sytuacje, które zostały zarejestrowane podczas kolejncych sezonów w PlusLidze - od wyjazdów, przez chwile spędzone ze swoimi przyjaciółmi oraz kolegami z kolejnych drużyn. - Thank you Poland - napisał krótko, dodając emotikonę serca.

To jednak nie koniec, bo amerykański libero opublikował nagranie również na Instagram Stories, gdzie był odrobinę bardziej wylewny. - 5 sezonów w Polsce i czuję się bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam - podsumował czas spędzony w Polsce.

Erik Shoji trafił do Polski w 2021 roku, do Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej występował w drużynie Fakieł Nowy Urengoj z Rosji. W ZAKSIE grał przez kolejne cztery sezony, sięgając dwukrotnie po Ligę Mistrzów, Puchar i Superpuchar Polski, a także mistrzostwo kraju. Ostatni rok spędził w Asseco Resovii Rzeszów. Teraz ma on kontynuować swoją sportową karierę w Niemczech, a jego zespołem ma zostać Berlin Recycling Volleys.

W sierpniu Erik Shoji skończy 37 lat, jednak pomimo wieku, Amerykanin nadal jest jednym z najlepszych zawodników na świecie na swojej pozycji.

Zawodnik siatkarski w czarno-białym stroju z numerem 22 wyraża silne emocje na tle pełnej widowni podczas meczu, wokół znajdują się inni gracze i osoby związane z wydarzeniem sportowym.
Erik Shoji, libero Asseco Resovii Rzeszów
