4:9 w pierwszym secie, a później pokaz siły. Polacy potwierdzili medalowe aspiracje

Bardzo dobrze na aktualnie trwających siatkarskich mistrzostwach świata do lat 21 prezentują się "Biało-Czerwoni". Podopieczni Piotra Grabana bez straty seta przemknęli przez spotkania z Portoryko oraz Koreą Południową, dzięki czemu prowadzili w tabeli grupy B.

W sobotę rano przystąpili do walki z reprezentacją Kanady, która ma za sobą dwa tie-breaki, jeden wygrany z Kazachstanem i przegrany, z Koreą Południową. Początek meczu zdecydowanie nie był po myśli Polaków, bowiem rywale prowadzili 1:4, a następnie 4:9. Z czasem nasi reprezentanci spisywali się jednak coraz lepiej, gdyż zdołali doprowadzić do remisu - 14:14.

Walka toczyła się punkt za punkt, co doprowadziło do gry na przewagi. Pierwszą piłkę setową mieli Kanadyjczycy, lecz Polacy zdołali ją obronić i doprowadzili do stanu 25:24. Finalnie zdobyli kolejny punkt i mogli się cieszyć z wygrania pierwszej partii - 26:24. Na pochwałę zasługuję postawa Wojciecha Gajka, który zdobył cztery "oczka".

Drugi set wyglądał zupełnie inaczej, bowiem Polacy grali zdecydowanie pewniej i odważniej. W ten sposób prowadzili już 9:5. Z czasem grali coraz lepiej i zbudowali sobie aż sześciopunktową przewagę, było 14:8. Siatkarze nie zeszli z tonu nie dając przeciwnikom żadnych szans na wygranie tej partii. Doprowadzili do wyniku 2:0 wygrywając tego seta 25:18.

Polacy doprowadzili do wygranej, pokaz siły

Kolejna odsłona meczu to prawdziwy pokaz umiejętności w wykonaniu zawodników Piotra Grabana. Świetnie na boisku radził sobie już wcześniej wspomniany Gajek. Polacy mimo kilku zmian personalnych szybko doprowadzili do prowadzenia 6:1

Kanadyjczycy jednak zbliżyli się do stanu 9:6 i prezentowali się coraz lepiej. "Biało-Czerwoni" wygrywali 12:7, lecz szybko zrobiło się 13:12. O czas poprosił trener Graban, co przyniosło zamierzony efekt. Jego zawodnicy wygrywali już 16:13, a następnie 18:15.

Finalnie doprowadzili seta do końca wygrywając do 25:20 i wygrali całe spotkanie 3:0. W ten sposób prowadzą w grupie B z kompletem zwycięstw.

Miły gest wobec polskich siatkarek. Kibice wręczyli "Biało-Czerwonym" drobne upominki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw świata volleyballworld.com materiały prasowe

Reprezentacja Polski siatkarzy U-21 CEV.eu materiały prasowe