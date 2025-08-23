Partner merytoryczny: Eleven Sports

4:9 w pierwszym secie, a później pokaz siły. Polacy potwierdzili medalowe aspiracje

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Wyśmienicie swoją przygodę na trwających właśnie mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 rozpoczęła reprezentacja Polski. Po dwóch spotkaniach mają dwa zwycięstwa i pewnie zmierzają do dalszej fazy. Ich kolejnym przeciwnikiem była kadra Kanady. "Biało-Czerwoni" kolejny raz udowodnili dobrą formę i wygrali spotkanie 3:0, dzięki czemu umocnili się na pierwszym miejscu w grupie.

Siatkarze reprezentacji Polski U-21
Siatkarze reprezentacji Polski U-21CEV.eumateriały prasowe

Bardzo dobrze na aktualnie trwających siatkarskich mistrzostwach świata do lat 21 prezentują się "Biało-Czerwoni". Podopieczni Piotra Grabana bez straty seta przemknęli przez spotkania z Portoryko oraz Koreą Południową, dzięki czemu prowadzili w tabeli grupy B.

W sobotę rano przystąpili do walki z reprezentacją Kanady, która ma za sobą dwa tie-breaki, jeden wygrany z Kazachstanem i przegrany, z Koreą Południową. Początek meczu zdecydowanie nie był po myśli Polaków, bowiem rywale prowadzili 1:4, a następnie 4:9. Z czasem nasi reprezentanci spisywali się jednak coraz lepiej, gdyż zdołali doprowadzić do remisu - 14:14.

Walka toczyła się punkt za punkt, co doprowadziło do gry na przewagi. Pierwszą piłkę setową mieli Kanadyjczycy, lecz Polacy zdołali ją obronić i doprowadzili do stanu 25:24. Finalnie zdobyli kolejny punkt i mogli się cieszyć z wygrania pierwszej partii - 26:24. Na pochwałę zasługuję postawa Wojciecha Gajka, który zdobył cztery "oczka".

Zobacz również:

Magdalena Jurczyk (w kółku) mówi o wysokich celach polskich siatkarek. Paulina Damaske opowiada o powitaniu w Tajlandii
MŚ siatkarek

Godziny do meczu siatkarek, a tu taki głos z polskiej kadry. Gwiazda nie zamierza tego kryć

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Drugi set wyglądał zupełnie inaczej, bowiem Polacy grali zdecydowanie pewniej i odważniej. W ten sposób prowadzili już 9:5. Z czasem grali coraz lepiej i zbudowali sobie aż sześciopunktową przewagę, było 14:8. Siatkarze nie zeszli z tonu nie dając przeciwnikom żadnych szans na wygranie tej partii. Doprowadzili do wyniku 2:0 wygrywając tego seta 25:18.

    Polacy doprowadzili do wygranej, pokaz siły

    Kolejna odsłona meczu to prawdziwy pokaz umiejętności w wykonaniu zawodników Piotra Grabana. Świetnie na boisku radził sobie już wcześniej wspomniany Gajek. Polacy mimo kilku zmian personalnych szybko doprowadzili do prowadzenia 6:1

    Kanadyjczycy jednak zbliżyli się do stanu 9:6 i prezentowali się coraz lepiej. "Biało-Czerwoni" wygrywali 12:7, lecz szybko zrobiło się 13:12. O czas poprosił trener Graban, co przyniosło zamierzony efekt. Jego zawodnicy wygrywali już 16:13, a następnie 18:15.

    Finalnie doprowadzili seta do końca wygrywając do 25:20 i wygrali całe spotkanie 3:0. W ten sposób prowadzą w grupie B z kompletem zwycięstw.

    Miły gest wobec polskich siatkarek. Kibice wręczyli "Biało-Czerwonym" drobne upominki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Polskie siatkarki są faworytkami meczu z Wietnamem. Tym bardziej pod nieobecność największej gwiazdy rywalek
    MŚ siatkarek

    Polskie siatkarki przed wielką niewiadomą. Gwiazda rywalek wycofała się w ostatniej chwili

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Drużyna siatkówki w białych i czerwonych strojach świętuje punkt na boisku do siatkówki, kilku zawodników unosi ręce w geście triumfu, w tle zawodnicy drużyny przeciwnej ubrani na czerwono i niebiesko.
    Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21 podczas mistrzostw światavolleyballworld.commateriały prasowe
    Grupa młodych sportowców i ich trenerów w czerwono-białych strojach do siatkówki, ustawionych na hali sportowej przed siatką, na tle wnętrza obiektu z widocznym banerem kraju.
    Reprezentacja Polski siatkarzy U-21CEV.eumateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja