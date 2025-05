29 punktów i wielki zawód. Tomasz Fornal nie szuka usprawiedliwienia. "Czuliśmy"

Na pewno nie jest to przyjemne, kiedy przy stanie 2:0 czujesz zwycięstwo. Czuliśmy, że Zawiercie krwawi, że ma problemy. Wydaje mi się, że w trzecim secie myśleliśmy już, że samo się to wygra... Ciężko mi powiedzieć. Niech sobie ktoś to przeanalizuje. Mamy jeszcze jeden mecz do zagrania, ostatni w sezonie. Na pewno nie będzie to wymarzone zakończenie i cudne, ale lepiej zakończyć z brązowym medalem niż z niczym. Będzie ciężko zapomnieć, ale niejedną porażkę już ta drużyna miała, niejedno zwycięstwo. Mam nadzieję, że przystąpimy skupieni i zdobędziemy brązowy medal

~ deklaruje Fornal.