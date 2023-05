28 lat i koniec. Zaskakująca decyzja polskiej siatkarki

Uroczyste chwile z jej udziałem miały jednak miejsce po spotkaniu. Jako że rywalizacja o brąz ligi jest rozgrywana do trzech zwycięstw, łodzianki, które prowadzą w niej 2:0, mogą już nie wrócić do własnej hali - trzeci mecz rozegrają na wyjeździe. Działacze i kibice Grot Budowlanych postanowili więc uhonorować Kąkol już po sobotnim meczu .

Siatkarka odebrała między innymi nietypowy prezent - kosz ziół. To nawiązanie do jej pseudonimu. Kibice rozwinęli też na trybunach transparent: “Zioło jesteś legendą" .

Medale Tauron Ligi i występy w reprezentacji Polski. Julia Kąkol i jej sukcesy

Na tak uroczyste pożegnanie Kąkol zasłużyła sobie sześcioma sezonami spędzonymi w łódzkim klubie. To z nim zdobyła trzy medale mistrzostw Polski, zabrakło jednak wśród nich złotego . Ma też w dorobku dwa Superpuchary Polski oraz krajowy puchar z 2018 roku. W tych ostatnich rozgrywkach została nawet wybrana najlepszą siatkarką finałów.

Poza tym Kąkol występowała w klubach takich jak Pałac Bydgoszcz, MOYA Radomka Radom i Joker Świecie. Do Budowlanych wróciła przed rokiem. Łącznie rozegrała w Tauron Lidze 231 meczów, zdobywając w nich 1603 punkty .

Siatkarka ma także za sobą występy w reprezentacji Polski. Debiutowała w Lidze Europejskiej jeszcze jako nastolatka. Później grała między innymi w meczach Ligi Narodów, kiedy trenerem kadry był Jacek Nawrocki . Jej ostatnie występy w reprezentacji to towarzyskie spotkania z 2020 roku.

Teraz siatkarka zdecydowała się jednak na dość zaskakujący ruch. Kończy bowiem karierę już w wieku 28 lat. W jej ostatnim akordzie może dopisać do listy sukcesów kolejny brązowy medal Tauron Ligi - zawodniczki Grot Budowlanych mogą go zdobyć już we wtorek.