26:28 w pierwszym secie, a później zwrot akcji. Fornal "rozpoczął walkę". Tak zareagowali rywale
Tomasz Fornal bardzo szybko wkomponował się w drużynę Ziraat Bankasi Ankara. Reprezentant Polski ma za sobą trzy spotkania na tureckiej ziemi. We wtorek klub 28-latka zmierzył się na wyjeździe z Gebze Belediyespor. Pierwszy set zakończył się zaskakującym wynikiem. Później Fornal i jego koledzy odpowiedzieli najlepiej jak potrafili. Polak okazał się prawdziwym bohaterem.
Tomasz Fornal zamienił Jastrzębski Węgiel na Ziraat Bankasi Ankara, a więc czołowy zespół ligi tureckiej. Reprezentant Polski kapitalnie rozpoczął swoją przygodę w nowym klubie, bowiem już w pierwszym występie wywalczył Superpuchar Turcji. 28-latek kilka dni później zadebiutował w rozgrywkach ligowych. W meczu przeciwko Fenerbahce zdobył 13 punktów, a jego zespół zwyciężył 3:1.
Co za mecz Fornala. Polak "rozpoczął walkę"
We wtorek Ziraat rozegrał kolejne ligowe spotkanie. Przeciwnikiem zespołu Fornala było Gebze Belediyespor. 28-latek urodzony w Krakowie ponownie potwierdził wysoką dyspozycję. Zdobył 19 punktów (najwięcej w całym zespole - przyp. red). Miał 64 procent skuteczności w ataku i 29 proc. pozytywnego przyjęcia.
W internecie opublikowane zostało nagranie okraszone opisem "Tomasz Fornal rozpoczął walkę". Widać na nim, jak 28-latek zderzył się z jednym z rywali. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Między zawodnikami obu drużyn wywiązała się dyskusja, ale było widać sporo śmiechu.
Drużyna Fornala wygrała całe spotkanie 3:1, choć pierwszego seta przegrała 26:28. Następne trzy sety padły łupem Ziraatu (25:15, 25:17, 25:19).
Ziraat Bankasi Ankara po dwóch kolejkach jest liderem ligi tureckiej.