19-latek musiał zastąpić gwiazdę kadry Grbicia. Rośnie wielki talent

28-letni libero to jedna z najważniejszych postaci drużyny, w której spędził już 12 lat. Reprezentant Polski przymierzany do roli pierwszego libero w najbliższym sezonie kadrowym przy jednej z interwencji niefortunnie naciągnął nogę i chwycił się za udo . Po kilku chwilach z grymasem bólu opuścił boisko i już na nie nie wrócił.

W samym środku walki o wygraną w secie musiał go więc zastąpić 19-letni Jakub Jurczyk. Dla niego był to dopiero trzeci występ na poziomie PlusLigi. Mimo to nastolatek nie zawiódł. Zakończył spotkanie z tzw. pozytywnym przyjęciem na poziomie 52 procent, do tego zanotował siedem interwencji w obronie.