Volei Renata - Aluron CMC Warta Zawiercie w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 17 grudnia 2025 godz. 00:30W środku nocy z 16 na 17 grudnia w brazylijskim Belém Vôlei Renata podejmie Aluron CMC Wartę Zawiercie w pierwszym meczu fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata 2025 - prestiżowego turnieju ośmiu najlepszych klubów świata pod egidą FIVB, rozgrywanego 16–21 grudnia w Brazylii.Gospodarze z Vôlei Renata są jednym z głównych faworytów grupy A, bazując na mocnej formie w lidze brazylijskiej, natomiast Warta Zawiercie debiutuje w KMŚ jako pierwszy polski klub od kilku lat i chce pokazać, że może rywalizować z najlepszymi. Starcie będzie kluczowe dla układu w tabeli grupy A, w której obok Renaty i Warty rywalizują także Praia Clube i Al-Rayyan SC. Zapraszamy na relację na żywo.