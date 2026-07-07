USA - Polska w Lidze Narodów Kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 09 lipca 2026 godz. 06:00
Starcie pomiędzy reprezentacjami Polski i USA zapowiada się jako absolutny hit rozgrywek Ligi Narodów, w którym naprzeciw siebie staną dwie solidne ekipy kobiecej siatkówki. Amerykanki słyną z niezwykle dynamicznej, zorganizowanej gry, podczas gdy Polki potrafią przeciwstawić im świetny blok oraz widowiskowe akcje w ataku. Ten prestiżowy pojedynek będzie dla obu zespołów doskonałym sprawdzianem formy oraz szansą na udowodnienie swojej wyższości nad wymagającym rywalem.