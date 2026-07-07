USA - Polska w Lidze Narodów Kobiet. Relacja na żywo

Liga Narodów (K)
Tydzień 3
09.07.2026
06:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 09 lipca 2026 godz. 06:00

Starcie pomiędzy reprezentacjami Polski i USA zapowiada się jako absolutny hit rozgrywek Ligi Narodów, w którym naprzeciw siebie staną dwie solidne ekipy kobiecej siatkówki. Amerykanki słyną z niezwykle dynamicznej, zorganizowanej gry, podczas gdy Polki potrafią przeciwstawić im świetny blok oraz widowiskowe akcje w ataku. Ten prestiżowy pojedynek będzie dla obu zespołów doskonałym sprawdzianem formy oraz szansą na udowodnienie swojej wyższości nad wymagającym rywalem.
Trener udziela wskazówek grupie siatkarek ubranych w czerwone stroje z widocznymi numerami, stojących razem na boisku podczas przerwy w meczu.
Trener udziela wskazówek grupie siatkarek ubranych w czerwone stroje z widocznymi numerami, stojących razem na boisku podczas przerwy w meczu.VolleyballWorld materiały prasowe