Turcja - Polska w Lidze Narodów Kobiet. Relacja na żywo

Liga Narodów (K)
Tydzień 3
08.07.2026
05:00
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 08 lipca 2026 godz. 05:00

Mecz pomiędzy Polską a Turcją zapowiada się jako niezwykle zacięty pojedynek sąsiadek z ligowej tabeli, w której Polki zajmują obecnie 4. miejsce z dorobkiem 17 punktów, a Turczynki plasują się tuż za podium na 6. pozycji z 15 punktami. Obie reprezentacje mają na swoim koncie identyczny bilans sześciu zwycięstw i dwóch porażek, co gwarantuje walkę o każdy centymetr boiska. Reprezentantki Turcji przystąpią do tego starcia z ogromną pewnością siebie, niesione serią wygranych meczów. Polskie siatkarki będą musiały wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, aby przełamać świetną passę rywalek i obronić swoją wyższą lokatę w zestawieniu.
Grupa siatkarek w białych i czerwonych strojach z numerami, świętujących wspólnie punkt na boisku podczas meczu, widoczne emocje i pozytywna atmosfera wśród zawodniczek.
Grupa siatkarek w białych i czerwonych strojach z numerami, świętujących wspólnie punkt na boisku podczas meczu, widoczne emocje i pozytywna atmosfera wśród zawodniczek.Volleyball Worldmateriały prasowe