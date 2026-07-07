Turcja - Polska w Lidze Narodów Kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 08 lipca 2026 godz. 05:00
Mecz pomiędzy Polską a Turcją zapowiada się jako niezwykle zacięty pojedynek sąsiadek z ligowej tabeli, w której Polki zajmują obecnie 4. miejsce z dorobkiem 17 punktów, a Turczynki plasują się tuż za podium na 6. pozycji z 15 punktami. Obie reprezentacje mają na swoim koncie identyczny bilans sześciu zwycięstw i dwóch porażek, co gwarantuje walkę o każdy centymetr boiska. Reprezentantki Turcji przystąpią do tego starcia z ogromną pewnością siebie, niesione serią wygranych meczów. Polskie siatkarki będą musiały wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, aby przełamać świetną passę rywalek i obronić swoją wyższą lokatę w zestawieniu.