Polska - Niemcy w meczu towarzyskim. Relacja na żywo

Towarzyskie
Pre Season
10.07.2026
20:30
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Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: piątek, 10 lipca 2026 godz. 20:30

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn zmierzy się z kadrą Niemiec w meczu towarzyskim zaplanowanym na 10 lipca 2026 roku o godzinie 20:30. Biało-Czerwoni przystępują do tego starcia w znakomitej formie, mogąc pochwalić się serią ostatnich zwycięstw, w tym niedawnym triumfem nad tym samym rywalem w Lidze Narodów. Niemcy prezentują w ostatnim czasie bardziej zmienną dyspozycję, co stawia podopiecznych Nikola Grbicia w roli faworytów tego spotkania. Nadchodzący pojedynek będzie dla obu zespołów świetną okazją do wypróbowania różnych wariantów taktycznych.
Zawodnicy reprezentacji Polski w siatkówce świętują zdobycie punktu podczas meczu, tworząc zwartą grupę na środku boiska, ubrani w sportowe stroje w biało-czerwonych barwach, widoczny jest także libero w zielonym stroju
Zawodnicy reprezentacji Polski w siatkówce świętują zdobycie punktu podczas meczu, tworząc zwartą grupę na środku boiska, ubrani w sportowe stroje w biało-czerwonych barwach, widoczny jest także libero w zielonym strojuVolleyball Worldmateriały prasowe